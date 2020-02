Virus-meldpunt FME vooral gebruikt voor delen ervaringen

Het speciaal voor het nieuwe coronavirus in het leven geroep meldpunt voor bedrijven in de technologische industrie, wordt vooral gebruikt om ervaringen te delen. Dat meldt werkgeversorganisatie FME, die het initiatief voor het meldpunt nam. Tot nu toe is daar door zeker twintig bedrijven gebruik van gemaakt.

FME wil inzicht krijgen in hoe de sector geraakt wordt door de situatie in China. In het Aziatische land blijven fabrieken noodgedwongen dicht vanwege de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus. Via het meldpunt worden onder meer ervaringen over hygiëneprotocollen, thuiswerkbeleid en het reisverbod gedeeld. Een directe hulpvraag is er vooralsnog niet binnengekomen bij FME.

Op 12 februari hoopt FME meer informatie en ervaringen te krijgen tijdens een speciale bijeenkomst over het coronavirus. Dat doet FME in samenwerking met ondernemersorganisatie VNO-NCW en vermoedelijk ook met de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.