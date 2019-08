Virtual assistent biedt ondernemer lucht en ruimte

Virtual assistants zijn letterlijk hulpen op afstand. Ze nemen ondernemers allerlei bijkomende klussen uit handen, zodat die zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Of ze voor hem afspraken wilde maken, de agenda wilde bijhouden en actief wilde zijn op de sociale media, vroeg een oud-collega die een eigen bedrijf was begonnen. Cecile Beverdam was juist door een reorganisatie haar baan kwijtgeraakt. Een kwarteeuw werkte ze in het bedrijfsleven als managementassistent en directiesecretaresse.

Door het verzoek van de collega kwam voor Beverdam het zelfstandig ondernemerschap in beeld. Ze runt nu Hands On Virtual Support. „Ontzorgen is zo’n containerbegrip, maar daar komt het werk van een virtual assistant wel op neer”, verduidelijkt Beverdam. „Een ondernemer moet doen waar hij goed in is en waar hij blij van wordt. Alle taken die daar niet aan bijdragen kan hij bij de virtual assistant neerleggen. Mijn klanten zijn vooral trainers en coaches, voor wie ik onder meer sociale media als Instagram en Facebook verzorg, de leden- of deelnemersadministratie doe en teksten schrijf.”

Meestal werkt Beverdam vanuit haar woning in Losser (Overijssel), af en toe in het bedrijf van een opdrachtgever en soms in een bedrijfsverzamelgebouw in de buurt. „Dan spreek ik nog eens andere zzp’ers.”

In gesprek met Pauline Olde Scholtenhuis van bemiddelingsbureau Vlotte Tantes. beeld Niek Stam

Haar nieuwe bestaan bevalt haar. „Ik kan doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Ik bepaal zelf welke diensten ik aanbied, minder prettige taken doe ik niet meer. In dienstverband is zoiets lastiger, een directiesecretaresse moet eigenlijk alles kunnen. Een agenda beheren en plannen ligt mij wel, het organiseren van evenementen niet. Daarvoor kunnen ondernemers dan ook niet bij mij terecht.”

„Dat zie ik meer”, reageert Pauline Olde Scholtenhuis uit Oldenzaal. Zij is een van de vier partners van Vlotte Tantes, een landelijk opererend bemiddelingsbureau voor virtual assistants en andere kantoorberoepen. Beverdam heeft haar eigen netwerk, maar is voor extra opdrachten bij het bureau aangesloten.

Olde Scholtenhuis richt zich op de regio Oost-Nederland. „Elke virtual assistent heeft wel min of meer specialismen. Vlotte Tantes kan daarop selecteren: iemand die bekend is met marketing of communicatie bijvoorbeeld of juist iemand die thuis is in bedrijfsprocessen of financieel beheer.

Een kundige hulp is sneller efficiënt en van toegevoegde waarde. Ook als klankbord en adviseur. De virtual assistant, die meestal al diverse andere ondernemers bijstond, is zelf ook ondernemer en begrijpt een opdrachtgever daardoor vaak wat sneller.”

In de Verenigde Staten zijn virtual assistants heel gewoon, zegt Olde Scholtenhuis. „In de Randstad zijn er intussen ook al aardig wat. Hier in de regio groeit de interesse. Veel afgestudeerden van de universiteit starten een bedrijf en op enig moment lopen ze er tegenaan dat hun werkplezier afneemt omdat ze te veel tijd moeten besteden aan randzaken waarmee ze eigenlijk niet bezig willen zijn. De virtual assistent biedt dan de gewenste lucht en ruimte.”

Beverdam werkt meestal vanuit huis. beeld Niek Stam

Eigen tijd indelen en veel vrijheid

Een opleiding tot virtual assistent bestaat (nog) niet. „De meeste virtual assistants hebben wel een secretariële opleiding gedaan”, aldus NationaleBeroepengids.nl. „Verder is het belangrijk dat je werkervaring hebt zodat je snel kan schakelen en vooral prioriteiten kan stellen.” Kennis van digitale kantoorprogramma’s is gewenst. De inkomsten zijn volgens de internetsite afhankelijk van de afspraken die met een klant zijn gemaakt en van het aantal opdrachtgevers. „Sommige virtual assistants worden per uur betaald, anderen weer per project. Je werkt als zelfstandige, het komt dus vaak voor dat het inkomen fluctueert. Voordeel is vooral dat je je eigen tijd kan indelen en daarom veel vrijheid hebt. Dat is natuurlijk niet in geld uit te drukken.”