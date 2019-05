„Virgin wil deel vliegtak Thomas Cook”

Virgin Atlantic mengt zich in de strijd om de vliegtak van reisorganisatie Thomas Cook. De maatschappij die deels eigendom is van de Britse miljardair Richard Branson wil de langeafstandsvluchten van Thomas Cook overnemen, zo meldt Sky News op basis van ingewijden.

Thomas Cook vliegt vanuit het Verenigd Koninkrijk naar vakantie-oorden als Cancun in Mexico en Las Vegas en Orlando in de Verenigde Staten. De interesse van Virgin richt zich op ongeveer 20 procent van de stoeltjescapaciteit van de vliegtak die door Thomas Cook in de etalage is gezet.

Er zijn al meerdere gegadigden voor de totale vliegtuigmaatschappij van Thomas Cook of delen ervan. Zo meldde Lufthansa onlangs al een overnamebod voor te bereiden. Thomas Cook wil met de opbrengst van de verkoop zijn schulden afbouwen en investeren in de tak die vakanties aanbiedt.