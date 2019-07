Virgin Galactic staat voor beursgang

Virgin Galactic, de ruimtevaartdivisie van miljardair Richard Bransons zakenimperium, maakt zich op voor een beursgang. De onderneming staat voor een fusie met Social Capital Hedosophia (SCH). Onderdeel van de deal is dat het fusiebedrijf naar de beurs wordt gebracht. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartorganisatie een beursnotering krijgt.

Eerder meldde zakenkrant The Wall Street Journal al dat een beursgang van Virgin Galactic als onderdeel van een overeenkomst met SCH aanstaande was. Virgin Galactic krijgt 51 procent van het fusiebedrijf in handen. SCH weet zich verzekerd van 49 procent van de onderneming.

Verkopers van aandelen Virgin Galactic krijgen samen 1,3 miljard dollar. Daarvan is 1 miljard dollar voor aandelen voor 10 dollar per stuk en 300 miljoen dollar in contanten. SCH-oprichter Chamath Palihaptiya steekt 100 miljoen dollar extra in het fusiebedrijf, waar hij de voorzittershamer zal gaan hanteren.

Virgin Galactic wil onder meer bemande ruimtevluchten aanbieden aan betalend publiek. De fusie zou aan het bedrijf een prijskaartje van 1,5 miljard dollar hangen. De deal moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.