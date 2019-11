Vion stopt met slachten varkens in Altenburg

Vion stopt volgend jaar met het slachten van varkens op zijn vestiging in het Duitse Altenburg. De Nederlandse vleesverwerker wil zich in die plaats in de deelstaat Thüringen verder specialiseren in rundvee. Daardoor gaan ongeveer 110 banen verloren.

De afgelopen jaren is de varkenshouderij in het oosten van Duitsland en het gebied rond de Vion-vestiging in Altenburg gestaag afgenomen. Maar volgens het bedrijf is de runderpopulatie juist groot. Daarom bouwt Vion het bedrijf om voor verdere groei op dat vlak.

„In het oosten van Duitsland is de locatie in Altenburg de enige runderslachterij”, aldus Vion. „Bovendien verbeteren de transporttijden van de veehouders naar de vleesproducent significant door de grotere capaciteit.”

De onderneming heeft de betreffende werknemers en hun vertegenwoordigers geïnformeerd en is in gesprek over een sociaal plan. Vion telt concernbreed bijna 12.000 mensen.