Vion neemt nieuwe slachterij in gebruik

Vleesverwerker Vion Food heeft zijn nieuwe slachterij voor runderen in Leeuwarden in gebruik genomen. Het bedrijf, in zijn soort een van de grootste in Europa, investeerde bijna 20 miljoen euro in de locatie. De bouw van het complex nam ongeveer tien maanden in beslag.

Het is de bedoeling dat op termijn ongeveer 2500 runderen per week geslacht worden. Bij de locatie in Leeuwarden werken momenteel 45 medewerkers. Dit aantal zal naar verwachting de komende maanden verder oplopen. Bij de bekendmaking van de plannen repte Vion van circa 100 medewerkers. Daar gaat het bedrijf op termijn nog altijd van uit.

Vion heeft een lastige periode achter de rug waarin het kampte met de naweeën van een reeks schandalen rond de voedselkwaliteit. Ook enkele mislukte overnames zaten het vleesbedrijf dwars. Mede door het mes te zetten in het aantal productielocaties verbeterden de resultaten. Sinds 2015 wordt ook weer winst gemaakt.