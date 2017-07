Vion koopt Beierse vleesspecialist

Vleesverwerker Vion Food Group heeft in Zuid-Duitsland vleeswarenspecialist Otto Nocker en zes vlees- en versmarkten overgenomen. De bedrijven waren onderdeel van het failliet verklaarde LUTZ Fleischwaren.

Bij Vion past de deal bij zijn in 2016 ingezette groeistrategie. Met het de overname verstevigt Vion naar eigen zeggen zijn leidende positie in de deelstaat Beieren. Otto Nocker was vorig jaar goed voor een omzet van zo’n 50 miljoen euro. Vion wil verder met alle ruim 160 werknemers van het bedrijf. De deal is nog onder voorbehoud van de goedkeuring van de schuldeisers en de mededingingsautoriteiten.

Het Nederlandse concern heeft een lastige periode achter de rug waarin het kampte met de naweeën van een reeks schandalen rond de voedselkwaliteit. Ook enkele mislukte overnames zaten Vion dwars. Mede door het mes te zetten in het aantal productielocaties zijn de resultaten verbeterd en wordt sinds 2015 weer winst gemaakt.