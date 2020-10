Vion biedt duizenden Oost-Europese flexwerkers vast contract aan

Vleesverwerker Vion neemt in Duitsland 3300 voornamelijk Oost-Europese flexwerkers in vaste dienst. Het Nederlandse bedrijf reageert daarmee op aangescherpte arbeidswetgeving in Duitsland, nadat uitbraken van het nieuwe coronavirus in slachthuizen tot een golf van kritiek op de vleessector had geleid.

Door per 1 januari 3300 werknemers van Duitse slachthuizen in vaste dienst te nemen, beëindigt Vion flexcontracten via externe bureaus. De Duitse regering verbiedt vanaf volgend jaar constructies waarbij tijdelijk slachthuispersoneel niet in dienst van de slachter zelf, maar van externe uitzendbureaus is. Dergelijke regelingen zouden onderbetaling en uitbuiting van arbeidsmigranten in de hand werken, zo motiveerde minister van Arbeid Hubertus Heil de stap dit voorjaar.

De strengere regulering van de vleessector in Duitsland kwam in een versnelling nadat dit voorjaar in meerdere slachthuizen uitbraken van het nieuwe coronavirus aan het licht kwamen. Slechte werk- en leefomstandigheden, waarbij arbeidsmigranten dicht op elkaar zitten, zouden daaraan hebben bijgedragen.

Vion zelf meldt al sinds 2017 geregeld flexwerkers in vaste dienst te nemen. Het gaat dan om medewerkers die al langer voor het bedrijf werken en volgens de eigen richtlijnen voor verantwoord ondernemen een vast contract verdienen. Om de komst van 3300 vaste arbeidskrachten op te vangen, breidt de vleesverwerker ook zijn afdeling voor personeelsbeleid uit. Medewerkers die in Duitsland al in vaste dienst van Vion zijn, behouden hun baan.