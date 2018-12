Vinci koopt Londense luchthaven Gatwick

Het Franse bouw- en infraconcern Vinci neemt een meerderheidsbelang in de Londense luchthaven Gatwick. Voor de deelneming van 50,01 procent telt de onderneming 2,9 miljard pond neer, omgerekend ruim 3,2 miljard euro.

Investeringsmaatschappij Global Infrastructure Partners krijgt de resterende aandelen in handen. Gatwick is de tweede luchthaven van het Verenigd Koninkrijk na Heathrow en handelt dit jaar 45,7 miljoen passagiers af. Het wordt de grootste luchthaven die Vinci in handen heeft. Het bedrijf is ook beheerder van 44 andere vliegvelden in onder meer Frankrijk, Portugal, Chili, Brazilië en Japan.

Volgens Vinci was het een „zeldzame mogelijkheid” om „een luchthaven van dit formaat en deze kwaliteit te kunnen kopen”. De verkoop wordt naar verwachting in de eerste helft van komend jaar afgerond.

Vorige week lag Gatwick nog enkele dagen plat nadat drones waren gezien rond de start- en landingsbanen.