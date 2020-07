Vijlbrief belooft boze autobranche nieuw onderzoek naar CO2-test

Er komt nog een nieuw onderzoek naar de nieuwe uitstoottests waarmee de aanschafbelasting voor auto’s wordt berekend. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) is bereid zo’n onderzoek toe te zeggen aan de autobrancheorganisaties die vraagtekens zetten bij de nieuwe testmethode.

Vijlbrief wil in gesprek gaan met de autoclubs RAI Vereniging en BOVAG over de nieuwe meetmethode. Deze nieuwe tests zijn al tijden onderwerp van een conflict tussen het ministerie van Financiën en de autobranche. De autobranche is het niet eens met de testmethode WLTP, waarop de aanschaftaks (bpm) wordt berekend. De belangenverenigingen zeggen dat het alleen een manier is om de schatkist te spekken, ten koste van automobilisten.

Financiën had vorig jaar al onderzoek laten doen door TNO waaruit bleek dat de aanschafbelasting (bpm) gemiddeld niet omhooggaat als deze wordt gebaseerd op de testmethode WLTP. BOVAG en RAI Vereniging bleven erbij dat dit wel het geval is. Zij kwamen met een tegenonderzoek door accountantskantoor KPMG, waarop Financiën in opdracht van de Kamer een ‘second opinion’ liet uitvoeren.

Die second opinion was veel te beperkt, zeiden de autoclubs op hun beurt. In een brief aan de Tweede Kamer zegt Vijlbrief in te zien dat „ondanks dit zorgvuldige proces de zorgen bij de Kamer en de autosector tot op heden niet zijn weggenomen”.

Binnenkort gaat Vijlbrief in gesprek met BOVAG en RAI Vereniging over het heikele onderwerp. Tegen de belangenclubs zal hij zeggen bereid zijn nóg een onderzoek te laten doen. „Mogelijk leidt dat tot een dieper inzicht waarom sommige auto’s duurder worden en sommige auto’s goedkoper”, aldus Vijlbrief.

Sinds woensdag wordt de meetmethode WLTP officieel gehanteerd, na een overgangsfase tussen 2017 en 2020. Het onderzoek zal zich richten op de vraag of de schatkist bovenmatig is gespekt door de overgangsfase in die jaren.