Vijlbrief: belastingkorting levert extra banen op

De investeringskorting (BIK) die het kabinet wil invoeren, zorgt ervoor dat bedrijven blijven investeren in productiecapaciteit. Dat levert hoe dan ook extra banen op, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in de Tweede Kamer. Hij verklaart zich bereid het Centraal Planbureau dat te laten doorrekenen.

De oppositie is erg kritisch over de maatregel, waar de komende twee jaar bij elkaar 4 miljard euro voor is uitgetrokken. Het is volgens de PvdA, SP en GroenLinks maar de vraag of de maatregel wel echt extra banen oplevert. Zij spreken van een cadeautje voor het bedrijfsleven.

Vijlbrief benadrukt dat de belastingkorting tijdelijk is, en dat die wordt betaald door een eerder beloofde lastenverlichting voor grote ondernemingen nu niet door te laten gaan. De financiële ruimte die gereserveerd was voor een verlaging van de belasting op bedrijfswinsten boven de twee ton, wordt op die manier gerichter ingezet, betoogt hij.

Als investeringen opdrogen, raakt dat de economie niet alleen op de korte termijn, benadrukt Vijlbrief. Hij waarschuwt voor een „veel langduriger effect”. Daarom wil het kabinet bedrijven stimuleren om al geplande investeringen juist naar voren te halen. De regeling kan alleen worden gebruikt voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen, die ook nog binnen 2,5 jaar in gebruik moeten worden genomen.