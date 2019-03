Vijfmiljardste contactloze betaling gedaan

De vijfmiljardste contactloze pinbetaling is deze maand gedaan, heeft Betaalvereniging Nederland bekendgemaakt. Dat is vijf jaar nadat contactloze betalingen, waarbij de pinpas alleen maar bij het pinapparaat in de buurt hoeft te worden gehouden, in Nederland werden ingevoerd.

Inmiddels is 59 procent van alle pinbetalingen contactloos. Vooral in supermarkten, in de horeca en bij verkoopautomaten betalen Nederlanders graag contactloos. Vorig jaar werden er in totaal 4,3 miljard pinbetalingen gedaan. Daarvan waren er 2,2 miljard contactloos.