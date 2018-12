Vierdaagse staking bij DAF

Werknemers van truckbouwer DAF in Eindhoven zijn in de loop van vrijdag begonnen aan een vierdaagse staking in het langlopende cao-conflict in de metalektro. Werkgevers en werknemers in de sector liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao.

Volgens vakbond FNV hebben meer dan 1000 stakers zich ingeschreven. Metaalbedrijven als VDL NedCar, Fokker, DAF Trucks en Siemens hebben sinds juni geregeld te kampen met stakingen. Het is nu voor het eerst dat er een staking van vier dagen plaatsvindt.

De actievoerders eisen onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast beklagen ze zich over flexibilisering van banen binnen de sector, die in hun ogen is doorgeslagen. De cao metalektro geldt voor circa 150.000 werknemers.