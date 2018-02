Vier keer meer winst voor Tata Steel

Staalconcern Tata Steel heeft het afgelopen kwartaal vier keer meer winst geboekt in vergelijking met een jaar eerder. Evengoed vielen de opbrengsten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar lager uit dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. De winst kwam in de periode uit op omgerekend 164 miljoen euro. De omzet steeg met 15 procent tot 4,2 miljard euro.

De staalreus wil vooral op de eigen thuismarkt groeien. Geld dat werd opgehaald met de verkoop van de verlieslatende Britse onderdelen steekt het concern in bezittingen in India, waar het zijn productie de komende tijd wil verdubbelen. Door nieuwe wetgeving is het voor het bedrijf eenvoudiger om financieel geplaagde branchegenoten te kopen. Tata voert onder meer een strijd over de overname van de failliete boedel van Electrosteel.

Verder is het bedrijf bezig om zijn Europese activiteiten, waaronder de faciliteiten in IJmuiden, onder te brengen bij het Duitse ThyssenKrupp. Dat proces verloopt goed, aldus Tata. In Europa waren de resultaten „marginaal” minder dan een jaar eerder door seizoenseffecten en onderhoudswerkzaamheden.