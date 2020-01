De rechter doet dinsdag een definitieve uitspraak in het mkz-proces. In 2001 werden in Kootwijkerbroek duizenden dieren geruimd vanwege de vermeende ziekte.

Wat gebeurde er toen ook alweer? En wat heeft de uitspraak van de rechter voor consequenties? Landbouwredacteur Tiemen Roos legt het uit.

Rechter velt oordeel over MKZ in Kootwijkerbroek