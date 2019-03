Victory & Dreams koopt dochter Tom Tailor

Het Nederlandse modebedrijf Victory & Dreams International Holding neemt kledingbedrijf Bonita over van Tom Tailor. Dat meldde de Duitse branchegenoot van Victory & Dreams zonder daarbij financiële details bekend te maken. Victory & Dreams is het bedrijf achter Miller & Monroe, Witteveen Mode en Men at Work.

Bonita is vooral gespecialiseerd in mode voor vrouwen van boven de vijftig. De Tom Tailor-dochter had het al langer lastig. Volgens kenners is de verkoop weinig verrassend, omdat het management van Tom Tailor al eerder had gemeld alle opties voor Bonita te onderzoeken. De Duitsers lijfden Bonita zelf in 2012 in.

Bonita telt momenteel zo’n 3000 werknemers. Daarmee is het bedrijf goed voor circa de helft van het personeelsbestand van Tom Tailor. De overname is nog wel afhankelijk van gebruikelijke goedkeuringen. Tom Tailor zegt 184,5 miljoen euro af te zullen schrijven op het merk Bonita.