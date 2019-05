Vestia zet ruim 10.000 woningen te koop

Woningcorporatie Vestia heeft ruim 10.000 woningen te koop gezet voor collega-corporaties. Het gaat om Vestia’s volledige bezit in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. De verkoop moet helpen bij het financieel herstel van Vestia.

Hoeveel geld de woningen in het laatje kunnen brengen is nog niet duidelijk. Sinds 2015 verkocht Vestia niet meer op grote schaal, omdat aflossen van leningen door de lage rente te duur was. De afgelopen jaren is de marktwaarde van het vastgoed flink gestegen. Vestia hoopt dat lokale corporaties geïnteresseerd zijn. De verkoop vindt waarschijnlijk volgend jaar plaats.

De corporatie kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden.

Vestia beheert in totaal ruim 65.000 woningen en ander vastgoed, zoals bedrijfspanden, zorgvastgoed en parkeerplaatsen. Het grootste deel ligt in Vestia’s kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.