Vestager houdt slag om arm bij steun luchtvaartconcerns

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zal per geval beslissen of Europese luchtvaartmaatschappijen die door de coronacrisis op omvallen staan, genationaliseerd mogen worden. De Europese Commissie heeft de regels voor staatssteun vanwege corona tijdelijk versoepeld, maar de Deense houdt een slag om de arm.

Regeringen in de hele EU worden geconfronteerd met zware financiële problemen bij en dreigende faillissementen van hun luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM is bijvoorbeeld in gesprek met verschillende banken over een miljardeninjectie waar de Nederlandse en Franse overheid garant voor staan. De Italiaanse regering staat op het punt Alitalia te nationaliseren.

„Het is niet een gegeven dat nationalisering het beste antwoord is”, zei de Deense tijdens een persgesprek in Brussel. Alitalia was al noodlijdend voor de corona-uitbraak en staatssteun ter compensatie voor de verliezen door de coronacrisis zal ontoereikend kunnen zijn. Of nationalisering voldoet aan de tijdelijke nieuwe regels hangt volgens haar af van hoe die wordt uitgevoerd.

Vestager verwacht dat de komende tijd veel luchtvaartmaatschappijen in Brussel zullen aankloppen.