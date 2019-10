‘Verzuim werknemers neemt niet meer toe’

Het verzuim van Nederlandse werknemers is in de tweede helft van het jaar voor het eerst in jaren niet verder opgelopen. Het arbeidsverzuim stabiliseerde op 4,2 procent, zo meldt arbodienstverlener Arboned.

Het verzuim is volgens Arboned nog steeds relatief hoog. Bedrijven zouden er baat bij kunnen hebben meer in te zetten op preventie. Ook de inzet van slimme algoritmes zou kunnen helpen om het verzuim terug te dringen, door problemen sneller aan te zien komen.

Met name in de niet-commerciële dienstverlening was het verzuim hoog. Bij kleine en middelgrote bedrijven (tot tweehonderd werknemers) kwam het verzuim uit op 3,8 procent. Bij grote bedrijven was dat 4,9 procent. Van het langdurige verzuim wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. Ook stressgerelateerde klachten komen veel voor.