Verzekeringsreus NN sluit slotkwartaal 2019 af met winst

NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar weer winst gemaakt, na het verlies in het slotkwartaal van 2018. De grootste verzekeraar van Nederland deed in de periode goede zaken met vrijwel al zijn onderdelen ondanks de aanhoudend lage rente. Het operationele bedrijfsresultaat steeg met een kwart.

Het schadebedrijf blonk in het bijzonder uit, aldus topman David Knibbe. Volgens hem werpen de ingrepen bij die tak hun vruchten af. De verzekeraar is al een tijdje bezig om kosten omlaag te krijgen. Dat liep op rolletjes vorig kwartaal. NN bespaarde in de drie maanden tot december 36 miljoen euro. De verzekeraar deed dat door waar mogelijk taken bij één team onder te brengen.

Verder verstrekte NN een recordaantal hypotheken in het afgelopen jaar. Dat is een relatief nieuwe tak van sport voor verzekeraars die marktaandeel van banken proberen af te snoepen. Ook het vermogensbeheer bracht meer geld in het laatje, dankzij de positieve situatie op de financiële markten. Op de aandelenmarkten was er vorig kwartaal sprake van meerdere recordstanden dankzij het bereikte tussenakkoord in de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 329 miljoen euro. Een jaar eerder was daar nog een verlies van 533 miljoen euro. Dat had te maken met een eenmalige last. NN zette toen kosten gerelateerd aan het inlijven van branchegenoot Delta Lloyd in de boeken. De kapitaalbuffer (Solvency II) van de verzekeraar nam ondanks lastige marktomstandigheden licht toe, tot 218 procent.

NN denkt ook aan zijn aandeelhouders. Die krijgen dankzij de betere prestaties een hoger dividend over 2019 uitgekeerd, van 2,16 euro per aandeel. Ook gaat de verzekeraar vanaf maart voor 250 miljoen euro aan aandelen inkopen. Daarnaast wil het concern zijn commissarissen Clara Streit en Robert Jenkins herbenoemen.