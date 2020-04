Verzekeraars onder druk op lager Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager begonnen. Vooral de verzekeraars stonden onder druk na de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om voorlopig geen dividend uit te keren. De andere Europese beurzen openden eveneens met kleine minnen. De aandacht bleef uitgaan naar de olieprijzen, na de historische opleving op donderdag. Daarnaast zijn alle ogen gericht op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent lager op 475,65 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een weekwinst van ruim 2 procent. De MidKap won 0,1 procent tot 651,39 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Aegon, NN Group en ASR zakten respectievelijk 7,6, 6,7 en 4,6 procent in de AEX. De Nederlandse centrale bank adviseert de verzekeraars om aandeelhouders voorlopig niet te belonen met dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen. Volgens de toezichthouder is het nog niet duidelijk hoe lang de coronacrisis voortduurt. Eerder schrapten veel banken al het dividend na een soortgelijke oproep van de Europese Centrale Bank.