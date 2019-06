Verzekeraars: omvang weersschade onduidelijk

Verzekeraars hebben niet direct een beeld van de omvang van de schade door het noodweer dat dinsdag over Nederland trok. Het Verbond van Verzekeraars spreekt van "veel schade" maar een bedrag kan de organisatie nog niet direct noemen.

Normaal gesproken gebruikt het verbond modellen om een raming te maken van de schade, maar die zijn meer geschikt voor storm. De schade is nu vooral veroorzaakt door windstoten, windhozen en daardoor omgewaaide bomen. Dat is lastiger in modellen te gieten. Het kan enkele weken duren voor er wel een concreet cijfer komt over de schade, als er überhaupt al een raming kan worden gemaakt.

Stichting Salvage, die in opdracht van verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en stormschade, is afgelopen avond en nacht 28 keer uitgerukt. In bijna alle gevallen ging het om stormschade en in negentien daarvan om omgevallen bomen op huizen of bedrijfspanden. Verder ging het om waterschade en brand na blikseminslagen.