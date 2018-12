„Verzekeraars kwetsbaar voor lagere rente”

Nederlandse verzekeraars zijn over het algemeen kwetsbaar voor een dalende rente. Zeker als je dit afzet tegen Europese sectorgenoten. Dit komt naar voren uit de Europese stresstest voor verzekeraars. Vooral de relatief hoge concentratie langlopende levensverzekeringen zitten Nederlandse verzekeraars in dit geval dwars.

In de test van de Europese toezichtautoriteit EIOPA zijn verzekeraars onderworpen aan zeer extreme stressscenario’s. In de eerste twee scenario’s gaan de rentestanden flink omhoog of omlaag, wat gevolgen heeft voor de markt, premies en de waardering van langlopende verplichtingen.

In het scenario waar de rente sterk daalt, gaat ook de levensverwachting plotseling sterk omhoog. Juist daar blijken Nederlandse verzekeraars door hun levens- en pensioensverzekeringen gevoelig voor. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is een scenario waarbij de rente stijgt overigens aannemelijker dan een scenario waarbij de rente daalt.

In het derde scenario vinden er drie grote stormen, twee overstromingen en twee aardbevingen plaats in Midden-Europa. De impact van dit scenario op Nederlandse verzekeraars is relatief beperkt. In totaal deden 42 Europese verzekeringsgroepen mee waaronder Achmea, Aegon, ASR, NN Group en VIVAT.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat uit de test, waarin volgens de brancheorganisatie sprake is van extreme en onwaarschijnlijke scenario’s, blijkt dat de gemiddelde verhouding van bezittingen ten opzichte van verplichtingen van Nederlandse verzekeringsgroepen in alle gevallen boven de 100 procent blijft. Verder is volgens het verbond in de uitkomsten geen rekening gehouden met maatregelen die verzekeraars kunnen nemen om de gevolgen te beperken.