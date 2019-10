Verzekeraars krijgen in jaar 160.000 klachten

Alle aanbieders van verzekeringen in Nederland hebben vorig jaar samen 160.000 klachten gekregen over particuliere en zakelijke verzekeringen. Dat heeft de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) uitgezocht.

Of dit veel is of weinig is lastig te zeggen. Volgens de toezichthouder is nog niet mogelijk om trends en ontwikkelingen te laten zien. Dit is de eerste keer dat verzekeraars deze gegevens hebben aangedragen. De AFM wil er een jaarlijks onderzoek van maken.

De twintig grootste marktpartijen waren goed voor ongeveer 90 procent van de aanmerkingen. Vooral over zorgpolissen waren er veel klachten, maar dit is ook de grootste deelmarkt voor de verzekeraars. De klachtenrapportage zegt volgens de AFM niets over of een klacht gegrond was en hoe deze is afgehandeld.