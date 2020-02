Verzekeraars krijgen eerste claims binnen vanwege coronavirus

$lead

Verzekeraars als Nationale-Nederlanden en ASR hebben de eerste claims binnengekregen die te maken hebben met het nieuwe coronavirus. Klanten doen vooral een beroep op hun reis- en annuleringsverzekeringen. Verder merken verzekeraars dat klanten vaker bellen met vragen over hun polisvoorwaarden voordat ze op reis gaan.

De ANWB ontving al zo’n twintig claims voor zijn speciale annuleringsverzekering. Die dekte de uitval van reizen vanwege het virus tot 30 januari. Na die datum beschouwt de ANWB de uitbraak in China als een „voorzien risico”. Bij reisverzekeringen waarop mensen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen als ze door quarantaine langer in het buitenland moeten blijven, zijn nog geen claims binnengekomen.

OHRA, een dochterbedrijf van Nationale-Nederlanden, nam bij zijn reisverzekeringstak een paar claims die voortvloeien uit de virusuitbraak in behandeling. Volgens een woordvoerder is de situatie nog „vrij rustig”. ASR ontving eveneens een paar claims en zegt veel vragen te hebben gekregen over de dekking van de reis- en annuleringsverzekering.