Verzekeraars in trek op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de stevige verliezen een dag eerder. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van de verzekeraars Aegon en NN Group goed ontvangen. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis ging in de uitverkoop na teleurstellende halfjaarcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 554,16 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 775,36 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,2 procent bij.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was NN Group met een plus van 3,6 procent. De verzekeraar wist de kwartaalwinst kwartaal flink op te voeren en verhoogde het interim-dividend. Aegon won ruim 2 procent. De verzekeraar zag de winst in de eerste jaarhelft halveren. De kapitaalpositie verbeterde wel en het interim-dividend werd eveneens verhoogd.

In de MidKap zakte Boskalis 5 procent. Volgens analisten viel het operationeel resultaat van het bedrijf tegen. Boskalis stopt tevens met zijn goedkopere transportactiviteiten en neemt daarvoor een bijzondere last van 397 miljoen euro. Maaltijdbezorger Takeaway.com daalde 2 procent na een adviesverlaging door Exane BNP Paribas.

Carlsberg won ruim 3 procent in Kopenhagen. De Deense brouwer voerde de winst in het eerste halfjaar op door meer premium- en speciaalbieren te verkopen. Carlsberg is ook positiever over de rest van het jaar en voerde zijn winstprognose op.

In Frankfurt verloor Henkel meer dan 3 procent na een verlaging van de winstverwachting. Het Duitse moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt kampt met hogere prijzen voor grondstoffen en negatieve wisselkoerseffecten.

In Milaan werd gewacht op de opening van Atlantia. Het bedrijf is eigenaar van Autostrada, dat veel tolwegen en bruggen beheert in Italië, waaronder de ingestorte brug in Genua. De Italiaanse overheid dreigt het contract met Autostrada in te trekken. Concurrenten SIAS en ASTM verloren tot 8 procent.

De euro was 1,1365 dollar waard, tegen 1,1325 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 64,98 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 70,98 dollar per vat.