„Verzekeraar wil af van risicoberoepen”

Taxichauffeurs, veehouders en verloskundigen. Verzekeraars zijn massaal bezig om dergelijke beroepsgroepen met een hoge schadelast uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dat meldde Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

Sinds verzekeraars hogere buffers moeten aanhouden, gedwongen door strengere kapitaaleisen, zetten zij beroepsgroepen met hoge schaderisico’s op grote schaal buiten de deur. Ook aanbieders van bandenopslag, autoverhuurbedrijven en recyclebedrijven zijn de dupe, zo blijkt uit het onderzoek van het FD.

Adviseurs, verzekeringsmakelaars en volmachtbedrijven slaan alarm. „Dit is heel slecht voor de bv Nederland”, zegt Ron Gardenier van de NVGA, de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. „Het wordt nu zo nijpend dat het tijd is om de noodklok te luiden”, zegt ook Enno Wiertsema, directeur bij Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijke financieel adviseurs.

De oorzaak ligt volgens de brancheorganisaties in de Europese richtlijn Solvency II, die sinds 2016 van kracht is. De richtlijn stelt strenge eisen aan het kapitaal van verzekeraars.

De NVGA en Adfiz delen de bedrijfssectoren die getroffen worden door de groeiende praktijk in twee categorieën. Allereerst zijn de branches met een hoge schadefrequentie aan voertuigen (taxi’s, wagenparken en veeververvoer) de dupe.

Daarnaast de branches met incidentele, maar zeer kostbare schades, bijvoorbeeld vanwege brand of aansprakelijkheid. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld recyclebedrijven, veehouderijen, saunaresorts, bandenopslagbedrijven, dakdekkers en verloskundigen.

Ondernemers die geraakt worden, zijn aangewezen op het betalen van hoge premies, het beëindigen van bedrijfstakken of het verplaatsen van het bedrijven naar het buitenland, schrijft het FD. Of ze zullen helemaal of gedeeltelijk onverzekerd het werk moeten voortzetten.