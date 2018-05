Verzekeraar NN snijdt nog dieper in kosten

NN Group snijdt nog dieper in de kosten. Het bedrijf wil tegen 2020 circa 400 miljoen euro hebben bespaard ten opzichte van ijkpunt 2016. Dat is 50 miljoen euro meer dan de verzekeraar eerder had aangekondigd.

Minstens de helft van de besparingen moet eind dit jaar zijn gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2018 werd door NN 42 miljoen euro zuiniger gewerkt. Daarmee komt de totale besparing tot nu toe op 175 miljoen euro. NN kondigde eerder al aan dat het afdelingen bij elkaar onder gaat brengen en kantoren gaat sluiten. Ook zijn er besparingsvoordelen uit de overname van Delta Lloyd. Ontslagen worden niet uitgesloten.

Topman Lard Friese ging donderdag desgevraagd niet in op aantallen. „Op het moment dat we daar meer over weten, zullen eerst de mensen en afdelingen die het aangaan dat horen”, zo zei hij. De besparingen bevatten volgens hem „meer componenten”, waaronder verdere digitalisering.

NN zag het operationele resultaat in de eerste drie maanden van het jaar flink lager uitvallen, vooral als gevolg van de impact van de stormschade in januari van 89 miljoen euro. De operationele winst daalde van 406 miljoen euro vorig jaar naar 313 miljoen nu. De nettowinst viel ruim 8 procent lager uit op 399 miljoen euro.