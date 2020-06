Verzekeraar NN blinkt uit in groene AEX

NN Group was vrijdag de uitblinker in de AEX-index in Amsterdam. Dit na berichten dat de activistische investeerder Elliott Advisors zich roert bij de verzekeraar. De leidende index zelf sloot de dag af met winst, waarmee iets van de verliezen van de voorbije dagen werd goedgemaakt. Elders in Europa was het beeld gemengd.

De AEX-index sloot op 545,16 punten waarmee het 0,9 procent won. Gedurende de sessie liepen de winsten wel iets terug. De MidKap dikte 0,5 procent aan tot 724,61 punten. Parijs klom 0,5 procent. De beurs in Londen steeg ook 0,5 procent, ondanks een forse krimp van ruim 20 procent van de Britse economie in april. Frankfurt ging met een verlies van 0,2 procent de handel uit.

NN Group voerde met een winst van 5 procent de AEX-index aan. Volgens Elliott is NN veel meer waard en doet het bestuur veel te weinig om de huidige onderwaardering tegen te gaan.

Ook DSM (plus 2,9 procent) stond bij de duidelijke winnaars. Het speciaalchemiebedrijf neemt voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group over. Met de aankoop versterkt DSM volgens analisten zijn positie op de markt voor diervoeding. Betalingsverwerker Adyen sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

In de MidKap viel de winst van luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 3,2 procent) op. Air France verwacht deze zomer op 150 bestemmingen te vliegen. Dat staat gelijk aan 80 procent van het totale netwerk van de Franse maatschappij.

PostNL verloor nog eens 1,3 procent. Het aandeel zakte donderdag ruim 7 procent na de ongeldigverklaring van de vergunning voor de fusie met Sandd. Analisten houden rekening met lang juridisch getouwtrek rond de kwestie. Accell won bij de kleinere fondsen bijna 2 procent. De handelsupdate van de fietsenfabrikant was volgens kenners positiever dan verwacht.

In Londen steeg IAG bijna 5 procent. Het moederbedrijf van British Airways en Iberia start een rechtszaak tegen de Britse overheid over de plannen voor verplichte quarantaine van passagiers vanwege het coronavirus. Dat doet IAG samen met easyJet (plus 5,9 procent) en Ryanair (plus 1,5 procent).

Volkswagen won in Frankfurt 1,4 procent, ondanks de negatieve impact van de crisis op de autoverkopen. In de eerste vijf maanden van dit jaar verkocht de automaker bijna 30 procent minder auto’s dan vorig jaar.

De euro was 1,1245 dollar waard, tegen 1,1366 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 36,20 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 38,83 dollar.