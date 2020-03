‘Verzekeraar mag schadeverleden alleen voor controle gebruiken’

Verzekeraars mogen een database over het schadeverleden van mensen niet gebruiken om alleen op basis daarvan verzekeringsaanvragen af te wijzen. Die database mag alleen worden gebruikt ter controle. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelt dat in een zaak tussen Promovendum en een man die door die verzekeraar werd geweigerd.

Kifid raadpleegde de database, het Centraal Informatie Systeem (CIS), om het schadeverleden van de man in te zien. Die database is er zodat verzekeraars kunnen controleren of bestaande en nieuwe klanten eerlijk zijn over hun schadeverleden, stelt het Kifid.

Promovendum had een man die een autoverzekering wilde afsluiten aanvankelijk niet gevraagd naar zijn schadeverleden. Nadat de verzekeraar in het CIS een schadeverleden tegenkwam, kreeg de man toch nog vragen. Hoewel de schade volgens de klant buiten zijn schuld was ontstaan, werd hij uiteindelijk toch geweigerd.

Het raadplegen van het CIS zonder dat een klant eerst is gevraagd om een schadeverleden, is volgens het Kifid oneigenlijk gebruik. „Uit de gang van zaken in deze klachtzaak blijkt dat de aanvraag enkel en alleen is afgewezen vanwege de schademeldingen in de CIS databank”, aldus het Kifid. Promovendum moet de man een schadevergoeding van 500 euro betalen. De uitspraak is niet-bindend.