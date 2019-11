Verzekeraar mag premies eenzijdig verhogen

Het staat verzekeraars onder voorwaarden vrij om na afloop van de looptijd van een overeenkomst polisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en premies te verhogen. Dat stelt de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in een zaak die een consument aanspande tegen verzekeraar Centraal Beheer. Volgens het Kifid gaat het om een vaak gehoorde klacht van consumenten.

De Geschillencommissie concludeert in een bindende uitspraak dat de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden op de verlengingsdatum mag aanpassen als hij daarvoor een reden heeft. In dit specifieke geval ging het om een premieverhoging van een woonhuisverzekering met 50 procent. Volgens de commissie is de consument op tijd geïnformeerd over de premieverhoging en zijn wijzigingen voldoende uitgelegd.

Verder wijst de Geschillencommissie er op dat de consument het recht heeft om de verzekering na de verlengingsdatum dagelijks op te zeggen. De uitspraak van de commissie is in lijn met een eerdere uitspraak van de commissie van beroep over premiestijging bij stilzwijgende verlenging.