Verzekeraar handelt schade huis vaker af

Huizenbezitters laten schade aan hun woning liever herstellen door de verzekeraar dan dat ze een schadevergoeding uitbetaald krijgen. Tijdens de crisis was geld van de verzekeraar juist favoriet, stelt onderhoudsspecialist MainPlus dat denkt dat het tekort aan vakmensen in de bouwsector meespeelt. Overigens is niet zeker of verzekerden een schadevergoeding ook direct gebruiken voor een reparatie.

Na de winterstorm in januari zou bij verscheidene verzekeraars zelfs 60 procent van de schadegevallen door de verzekeraar worden hersteld. Normaal is dat zo’n 15 procent.

MainPlus denkt dat de kentering te maken heeft met het vele werk waar vakmensen uit kunnen kiezen. „Het kan makkelijk een half jaar duren voor ze tijd hebben om bij je langs te komen. En zo lang wil je niet met schade blijven zitten”, stelt directeur Joost Versteeg. Verzekeraars werken juist samen met onderhoudsbedrijven die wel op korte termijn schades kunnen herstellen.

Ook verzekeraars zouden voorstander zijn van herstel in natura. Ze weten dan zeker dat het opknapwerk goed wordt gedaan en er minder kans is op vervolgschade, zegt Versteeg.