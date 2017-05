„Verzekeraar doet te weinig tegen ontbossing”

Verzekeraars zouden veel meer kunnen doen om ontbossing en landroof door palmoliebedrijven tegen te gaan. Volgens onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer gebruikt de branche haar invloed op de palmoliesector nog niet of nauwelijks.

„Het is totaal onduidelijk wat voor maatregelen verzekeraars nemen om te voorkomen dat hun beleggingen leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen en milieumisdaden”, aldus een woordvoerder van het initiatief van onder meer Amnesty, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib. Toch is er volgens hem niet alleen maar slecht nieuws. „Vivat toont namelijk aan dat een verzekeraar, ook bij relatief kleine investeringen, wel degelijk invloed kan uitoefenen.”

De onderzoekers controleerden wat de grote Nederlandse verzekeraars de afgelopen vier jaar investeerden in tien controversiële palmoliebedrijven en hoe ze met die bedrijven omgingen. Daaruit bleek onder meer dat het merendeel niet mee stemt op aandeelhoudersvergaderingen, geen volledige ‘zwarte lijst’ heeft voor notoire overtreders en geen bindende afspraken maakt met bedrijven op die lijst.

De palmoliesector is maatschappelijke organisaties al langer een doorn in het oog. Met name in Azië wordt op grote schaal oerwoud en veengrond in brand gestoken om ruimte te maken voor palmolieplantages. Dat is niet alleen slecht voor bedreigde diersoorten als de orang-oetan en de Sumatraanse tijger, maar de situatie leidt ook tot gezondheidsklachten en gedwongen huisuitzettingen bij de inheemse bevolking.