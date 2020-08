Verzekeraar Aon dekt ook tegen onlinecriminaliteit

Verzekeraar Aon gaat zijn klanten met een inboedelverzekering ook dekking bieden tegen cybercriminaliteit. Vanaf 1 september krijgen klanten die dekking er standaard bij zodra ze hun inboedelverzekering verlengen. Volgens Aon is het daarmee de eerste verzekeraar in Nederland die zo’n dekking standaard aanbiedt.

Aon wijst erop dat consumenten steeds vaker te maken krijgen met criminaliteit online, zoals identiteitsdiefstal, phishing of zogeheten ransomware waarbij de computer door hackers wordt versleuteld en pas weer wordt vrijgegeven als een losgeld is betaald. „De tijden dat een inbreker ’s nachts met een koevoet aan de achterdeur stond, zijn grotendeels voorbij”, zegt Maarten de Jonge van Aon. „Cybercrime kan iedereen op elk moment overkomen en is door zijn vele varianten een complex probleem.”

De cyberdekking van de verzekeraar biedt niet alleen geld aan getroffen verzekerden. Aon opent ook een cyberhulplijn om te helpen incidenten op te lossen. Ook komt er een onlinehulpportaal met tips en informatie.