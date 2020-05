Minister Schouten van Landbouw heeft donderdagmiddag een landelijk vervoersverbod voor nertsen en nertsenmest afgekondigd. De stallen zijn gesloten voor bezoekers.

Nertsenhouders zijn ook verplicht om andere dieren, zoals honden en katten, zoveel mogelijk op hun erf te houden en dieren die niet van henzelf zijn te weren.

De minister neemt de maatregel omdat nertsen op vier Noord-Brabantse bedrijven met het coronavirus zijn besmet. Daar golden al verscherpte maatregelen.

Alle nertsenhouderijen in Nederland worden gescreend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verwacht voor 5 juni alle bedrijven te hebben bemonsterd. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, blijven de landelijke maatregelen van kracht.

Het vervoersverbod zal vooral worden gevoeld in het noordwesten van Brabant. Het gros van de fokkerijen is volgens cijfers van statistiekbureau CBS te vinden in en rond de gemeente Gemert-Bakel.

Heel Nederland telt bijna 130 nertsenfokkerijen met zo’n 800.000 moederdieren. Ongeveer de helft daarvan is gevestigd in Noord-Brabant. In Gemert-Bakel alleen al worden 200.000 nertsen gehouden.

De nertsensector is al jaren aan het krimpen. Vier jaar geleden werden nog meer dan een miljoen van deze pelsdieren gehouden. De krimp komt volgens landbouweconoom Cor Pierik van het CBS omdat nertsenhouderijen uiterlijk in 2024 moeten sluiten. Het is een „aflopende zaak”, waardoor nieuwe fokkerijen openen of investeren vaak niet meer interessant is. De donderdag aangekondigde maatregel is een „extra onzekere factor”.

Sommige politieke partijen zouden graag zien dat het kabinet de coronacrisis aangrijpt om vaart achter het fokverbod te zetten. Maar daar ziet Schouten alleen kans toe als nertsenhouders er zélf voor kiezen eerder te stoppen.