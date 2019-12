Vervoerder Arriva volgend jaar naar beurs

Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn brengt openbaarvervoersdochter Arriva volgend jaar „zeker” naar de beurs. Dat heeft topman Richard Lutz van Deutsche Bahn gezegd. Eerder wilde het spoorbedrijf Arriva in zijn geheel verkopen, maar daar zag het vorige maand toch van af.

Lutz wil vanaf mei een deel van Arriva naar de beurs brengen. In de drie jaar daarna moet dan de rest van de aandelen van de vervoerder worden verkocht. Waar de beursgang plaatsvindt is nog onduidelijk, maar eerder werd Amsterdam als mogelijke locatie genoemd.

Deutsche Bahn wil van Arriva af omdat het spoorwegbedrijf geld nodig heeft voor investeringen. De onderneming heeft echter al een hoge schuldenlast.

Arriva is in veertien landen actief. In Nederland heeft het bedrijf in tien provincies buslijnen. Daarnaast baat het bedrijf in het noorden en oosten van het land en in Limburg spoorverbindingen uit.