Vertrouwen van boeren en tuinders sterk gedaald

Het vertrouwen van boeren en tuinders is onder de druk van de coronacrisis sterk gedaald. De Agro Vertrouwensindex, een speciale vertrouwensgraadmeter voor de sector, is hierdoor voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, onder het nulpunt gezakt.

De index kelderde in het eerste kwartaal met 13,6 punten naar een stand van min 4. Vooral onder glastuinders, akkerbouwers en melkveehouders daalde het vertrouwen. Bij varkens- en pluimveehouders bleef het sentiment wel nagenoeg onveranderd. Over de gehele linie is met name de vooruitblik voor de komende twaalf maanden beduidend negatiever geworden. Zo verwachten veel boeren en tuinders dat de opbrengstprijzen zullen dalen en de productie zal verminderen. Daardoor zullen volgens ondernemers de omzet en winst waarschijnlijk sterk dalen.

Bij de peiling zijn meerdere organisaties betrokken, waaronder land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research. In het onderzoek werd niet specifiek gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Volgens de onderzoekers kunnen naast de impact van de coronacrisis, ook bijvoorbeeld weersomstandigheden een rol spelen, evenals het landbouwbeleid van de overheid.