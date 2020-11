Vertrouwen producenten in economie herstelt zich toch weer

Nadat het herstel van het vertrouwen dat producenten hebben in de economie in oktober tot staan was gebracht, zijn de producenten deze maand weer iets optimistischer gestemd. Met name de orderportefeuille leidde tot minder pessimisme bij de industriële ondernemers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter die het producentenvertrouwen meet bereikte in november de stand van min 3,8, terwijl dat in oktober nog min 5,6 was. Sinds april zijn de producenten negatief gestemd. Toen de eerste coronagolf hard toesloeg daalde de graadmeter meteen naar het diepste punt ooit van min 28,7. Sindsdien werden producenten gestaag minder negatief, tot die trend in oktober dus eindigde.

Behalve over de orderportefeuille waren de ondernemers in de industrie ook minder negatief gestemd over de bedrijvigheid. Over de voorraad waren ze wat minder positief. Naar sector gemeten hebben producenten in de transportmiddelenindustrie en de aardolie- en chemische industrie het meeste vertrouwen in de economie. Producenten in de voedingsmiddelenindustrie waren het negatiefst gestemd.