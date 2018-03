Vertrouwen producenten iets minder positief

DEN HAAG (ANP ). Het producentenvertrouwen is in maart afgenomen. Dat bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vertrouwensindicator ging van 10,9 in februari naar 9,5 in maart. Producenten waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan in februari. Ook waren ze wat minder positief over hun orderportefeuille, aldus het statistiekbureau. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde met 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De huidige stand is ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op 0,8 staat.