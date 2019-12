‘Vertrouwen particuliere beleggers stijgt door’

Het vertrouwen van particuliere beleggers is in de laatste maand van het jaar verder gestegen. Volgens onderzoekers van ING kijken ze met tevredenheid terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en denken ze dat de rally van de laatste maanden nog even aanhoudt.

De BeleggersBarometer van ING steeg deze maand met zes punten ten opzichte van vorige maand en kwam uit op 128 punten. Zo hoog stond de index sinds juli niet meer.

Gemiddeld haalden de particuliere beleggers de afgelopen vier maanden een rendement van 11 procent. Het aantal beleggers met een negatief rendement nam af.

Van de ondervraagde beleggers denkt een derde dat de geopolitieke onrust de grootste bedreiging is voor een positief rendement in 2020. Een vijfde denkt dat het stikstofbeleid waardevermeerdering in de weg staat.

De kans dat de Nederlandse overheid meer gaat investeren, zoals onder meer de Europese Centrale Bank graag zou zien, wordt niet hoog ingeschat. Meer dan de helft van de beleggers ziet dat niet gebeuren.