Vertrouwen kleine ondernemers VS keldert door crisis

Het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten is vorige maand zeer sterk gedaald door de coronacrisis. Dat meldde brancheorganisatie National Federation of Independent Business (NFIB).

De vertrouwensindex kelderde in maart naar een stand van 96,4 van 104,5 in februari. Dat was de sterkste daling ooit gemeten, aldus NFIB. Door de crisis zijn veel bedrijven in de VS gesloten en wordt personeel op straat gezet. Met name kleine ondernemers krijgen klappen en veel faillissementen dreigen. De organisatie meldde onlangs al dat 92 procent van de kleine ondernemers negatief wordt geraakt door de pandemie. De Amerikaanse overheid heeft hen vele miljarden dollars hulp toegezegd om de crisis te overleven.

Bij NFIB zijn ongeveer 300.000 kleine ondernemers aangesloten.