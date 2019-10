‘Vertrouwen in woningmarkt stijgt iets’

Starters en doorstromers kijken met iets meer vertrouwen naar de ontwikkelingen in de woningmarkt, vooral door de lage hypotheekrente die recent nog ietsje verder daalde. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis in zijn Marktindicator. Die kwam in september uit op een waarde van 103, een punt hoger dan een maand eerder. Onder de honderd punten is het vertrouwen in de woningmarkt negatief, daarboven positief.

Nog altijd vindt meer dan de helft van de starters en een derde van de doorstromers de tijd nu niet gunstig om een huis te kopen. Daarbij gaat deze groep ervan uit dat de situatie de komende twaalf maanden niet zal verbeteren, vooral door nog verder oplopende huizenprijzen.

Voor de kans op het vinden van een geschikte woning binnen twee jaar speelt een combinatie van schaars aanbod en hoge prijzen een duidelijke rol. Het leeuwendeel van de starters die niet verwacht binnen twee jaar een huis te kunnen kopen, geeft als reden op dat de financiën niet toereikend zijn. Voor doorstromers geldt veelal dat ze denken er te weinig op vooruit te zullen gaan.