„Vertrouwen in woningmarkt iets omlaag”

Het vertrouwen in de woningmarkt is in december iets gedaald. Dit komt vooral door de verslechterde betaalbaarheid van woningen en het beperkte huizenaanbod. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

De Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt meet, zakte vorige maand met één punt naar 111. Een steeds grotere groep Nederlanders vindt het volgens VEH nu even geen gunstige tijd voor een verhuizing. Het gaat inmiddels om circa een derde van de ondervraagden.

„Het begint aan alle kanten te knellen”, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder van de organisatie. „De financiële regels voor huizenkopers zijn aangescherpt en de huizenprijzen zijn gestegen als gevolg van het schaarse woningaanbod waar op veel plaatsen sprake van is. De nieuwbouw houdt de groeiende vraag naar woningen niet bij en ook in bestaande sector droogt het aanbod op veel plaatsen op.”