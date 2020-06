Vertrouwen in de woningmarkt onderuit door coronacrisis

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt is door de coronacrisis flink gedaald. Starters en woningbezitters zijn minder optimistisch over de ontwikkeling van de woningprijzen en ze verwachten een stijging van de hypotheekrente. Ook zijn de zorgen over mogelijke werkloosheid duidelijk toegenomen. Dat stelt ING op basis van zijn driemaandelijkse Woonindex.

De index kwam in het eerste kwartaal uit op 91 punten. Alles boven de 100 punten duidt op optimisme, alles daaronder op pessimisme. In het afgelopen vierde kwartaal kwam de graadmeter nog uit op een stand van 103.

Ondanks het dalende vertrouwen in de woningmarkt en de toenemende zorgen over de economische ontwikkelingen, denken woningbezitters nog steeds dat ze hun eigen woning gemakkelijk kunnen verkopen. Ze verwachten binnen 3,5 maand hun huis te kunnen verkopen, net als een half jaar geleden. Ondanks de verwachting dat de huizenprijzen de komende tijd dalen, zien starters het niet als een gunstigere periode om een huis te kopen. Ze vinden deze tijd te onzeker.

Volgens ING is de hypotheekrente op dit moment nog relatief laag en worden veel huizen nog steeds (snel) verkocht. Ook is er nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt vanwege een grote vraag, zegt Wim Flikweert van de bank. „Dus ondanks dat het vertrouwen nu hard geraakt wordt, zit er een stevig fundament onder de woningmarkt.”

Als het huishoudelijk inkomen (tijdelijk) weg zou vallen, houdt 31 procent van de woningbezitters en 38 procent van de starters het hooguit een kwartaal financieel zelfstandig vol. Zo’n 50 procent houdt het maximaal zes maanden vol, stelt ING. Ook worden grote uitgaven tijdens de coronacrisis vaker heroverwogen, zoals uitgaven aan vakanties, verbouwingen of een nieuwe auto.