‘Vertrouwen ebt weg uit auto- en motorbranche’

Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche zakt steeds verder weg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het vertrouwen de voorbije periode gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar. In de sector leeft met name bezorgdheid over de omzetontwikkeling in de nabije toekomst.

Aan het begin van het derde kwartaal was de autobranche de enige sector waar het vertrouwen van ondernemers negatief was, aldus het CBS. Per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers in het lopende kwartaal een daling van de opbrengsten. Iets meer dan 6 procent van de bedrijven in de sector denkt dat de omzet zal stijgen. Een kwartaal eerder was dat nog ruim 17 procent.

De totale omzet van de auto- en motorbranche viel in het tweede kwartaal nagenoeg even hoog uit als dezelfde periode een jaar eerder. De sterkste toename qua omzet in de sector werd gerealiseerd door gespecialiseerde reparatiebedrijven. Zij verdienden in doorsnee een kleine 5 procent meer op jaarbasis.

Importeurs van personenauto’s zagen de opbrengsten in de meetperiode met 6 procent dalen. Ook handelaren in auto-onderdelen deden het iets minder. Verder viel de verkoop van nieuwe personenauto’s met 5 procent terug. In de motorbranche werd dik 12 procent minder omgezet.

Verder merkt het CBS op dat het aantal vacatures in de sector daalt. In het tweede kwartaal stonden er circa 4600 vacatures open in de sector, tegen 4800 banen in het eerste kwart van 2019. Iets minder bedrijven ervaren daarnaast een personeelstekort. Momenteel is bij ruim één op de vijf bedrijven in de sector sprake van een tekort aan werklui.