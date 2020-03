Vertrouwen ebt weg bij winkeliers, horeca en reisbranche

Ondernemers in de horeca, reisbranche en in de detailhandel hebben steeds minder vertrouwen in de economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schatten zij het economisch klimaat in de komende maanden aanzienlijk negatiever in, vermoedelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus.

Het CBS merkt op dat de enquête over de maand maart al grotendeels ingevuld was voordat het kabinet op 12 maart strenge maatregelen aankondigde om de verspreiding van het virus in te dammen. Ondernemers die de vragen na die datum beantwoordden waren volgens het statistiekbureau in doorsnee nog pessimistischer over de toekomst.

De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014. In de reisbranche steeg het aantal ondernemers dat een verslechtering van het economisch klimaat verwacht het snelst. Circa 80 procent van de ondervraagden oordeelde negatief over het economische klimaat. Bij de horeca ging het vooralsnog om drie op de tien ondernemers die een verslechtering van het economisch klimaat voorzagen in de komende drie maanden.

In de detailhandel verwachtte in maart per saldo 11 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat. Sinds de start van de waarneming waren detailhandelsondernemers alleen in maart 2013 negatiever.

Verder meldde het CBS dat het vertrouwen van producenten in de industrie in februari is gedaald ten opzichte van een maand eerder. De ondernemers waren vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 0,2 in maart. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde met 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, aldus het statistiekbureau.