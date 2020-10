Vertrouwen Duitse ondernemers zakt iets weg

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is deze maand gedaald. Dat maakte het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo bekend. Het is de eerste daling in een halfjaar.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor oktober uit op 92,7, tegen een score van 93,4 in september. Economen hadden in doorsnee gerekend op een afname tot 93,0.

De vertrouwensgraadmeter zakte in april naar de laagste stand ooit gemeten tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Daarna kregen ondernemers steeds iets meer vertrouwen in de veerkracht van de Duitse economie. Nu de tweede golf van de virusuitbraak ook in Duitsland voor steeds meer besmettingen zorgt en daarmee ook weer voor meer maatregelen, zakt het vertrouwen weer weg.