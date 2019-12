Vertrouwen consument verandert niet

De stemming onder consumenten verandert niet. Net als in november komt het consumentenvertrouwen in december uit op min 2, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over het economisch klimaat verslechtert iets, de koopbereidheid is onveranderd.

Met min 2 ligt het consumentenvertrouwen in december boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Dat staat op min 4. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Het statistiekbureau kwam ook met gegevens over de consumptie van huishoudens in oktober naar buiten. In die maand werd 1,7 procent meer besteed dan een jaar eerder. De groei is wel kleiner dan in de voorgaande maand. Ze gaven vooral meer uit aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Ook aan auto’s hebben ze meer besteed dan een jaar eerder. Ook werd er bijvoorbeeld meer uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen en aan overige goederen, zoals energie en motorbrandstoffen.

Volgens de zogeheten consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in december minder gunstig dan in oktober.