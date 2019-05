Vertrouwen consument verandert niet

De stemming onder consumenten verandert in mei niet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over het economisch klimaat verbetert een fractie, terwijl de koopbereidheid volgens het statistiekbureau gelijk blijft.

Met een niveau van min 3 ligt het consumentenvertrouwen in mei op het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit met 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 op min 41.

Het CBS maakte ook bekend dat consumenten in maart 1,1 procent meer hebben besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei is vergelijkbaar met die in de voorgaande twee maanden. Er ging vooral meer geld naar woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Er werd fors minder gas verbruikt en ook aan personenauto’s werd minder besteed.