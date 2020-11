Vertrouwen beleggers neemt toe door vaccinhoop

Beleggers hebben weer wat meer vertrouwen gekregen in de Nederlandse economie. Vooral de bemoedigende berichten over coronavaccins gaf de beleggers enige moed. Dat meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer.

In oktober stond de barometer nog op 89, in november is die gestegen naar 110. Daarmee is de hoogste stand bereikt sinds het begin van de crisis in april toen de meter uitkwam op 68.

Beleggers zijn ook een stuk positiever over het afgelopen beursjaar dan een half jaar geleden. Evengoed bestempelt 50 procent van de beleggers het beursjaar 2020 als veel minder goed dan verwacht.

Volgens ING is er steeds meer hoop dat de leidende AEX-index in Amsterdam verder zal stijgen. Verwachtte vorige maand nog maar een kwart van de beleggers een stijging van de AEX, nu is dat bijna de helft.

Een kwart van de beleggers handelt tijdens de tweede coronagolf anders dan tijdens de eerste golf. Zo hebben beleggers bijvoorbeeld van te voren risico’s afgebouwd en beleggingen verkocht of juist gekocht. Het algemene beeld voor de langere termijn is daarbij wat positiever.

Verder komt uit de barometer naar voren dat de VVD als politieke partij de favoriet onder beleggers is. De reactie van het kabinet op de coronacrisis lijkt volgens ING daarbij een rol te spelen. De helft van de beleggers vindt dat de overheid voldoende doet om economische groei te stimuleren. Dit is veel meer dan een jaar geleden toen maar een kwart van de beleggers dit vond.